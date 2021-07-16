Обнародован видеотизер нового байка KTM RC
Вена, 16 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Австрийский производитель мотоциклов KTM Sportmotorcycle AG представил свой новый байк в небольшом видеоролике. Демонстрационный ролик размещён на официальной странице компании в Instagram.
Название мотоцикла пока не сообщается. Однако ожидается, что он выйдет ограниченной серией под названием KTM RC.
В коротком ролике продемонстрировано шасси будущей новинки. Окрашено оно в оранжевый цвет, что подчеркнет эксклюзивность автомобиля. Судя по тому, что в тизере показана надпись «1/100», можно предположить, что всего будет выпущено сто экземпляров таких байков.
Кроме того, на видео промелькнула надпись «Мото2», что, вероятно, отсылает к классу гонок на мотоциклах с объемом мотора в 600 кубов.
Других подробностей о байке пока нет. Подробности о нём будут раскрыты 20 июля нынешнего года.
Ранее в Индии был замечен мотоцикл КТМ — 790 Adventure без камуфляжа. На местном рынке этот байк появится уже совсем скоро.
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