Оренбургский район, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В поселке Южный Урал Оренбургской области люди продолжают массово жаловаться на невыносимый запах воздуха. По данным областной экологической службы, 15 июля поступило шесть обращений.

Mpr.orb.ru Экологический пост контроля качества атмосферного воздуха

Лабораторному анализу подвергли 12 проб воздуха, взятых в ночное время. Зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Показатель зашкаливал в 5,2 раза.

Напомним, в поселке уже давно возникла экологическая проблема. Жители жалуются на запах канализации. Источником названы иловые поля. Ранее инициативная группа направила жалобу на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Стоит отметить, что руководство водоканала пообещало построить цех механического обезвоживания осадка, это позволит сократить площадь иловых полей и избавиться от запаха.