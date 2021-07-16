В оренбургском посёлке вновь зафиксировано превышение ПДК по сероводороду
Оренбургский район, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В поселке Южный Урал Оренбургской области люди продолжают массово жаловаться на невыносимый запах воздуха. По данным областной экологической службы, 15 июля поступило шесть обращений.
Лабораторному анализу подвергли 12 проб воздуха, взятых в ночное время. Зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Показатель зашкаливал в 5,2 раза.
Напомним, в поселке уже давно возникла экологическая проблема. Жители жалуются на запах канализации. Источником названы иловые поля. Ранее инициативная группа направила жалобу на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Стоит отметить, что руководство водоканала пообещало построить цех механического обезвоживания осадка, это позволит сократить площадь иловых полей и избавиться от запаха.