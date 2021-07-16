Евпатория, Крым, 16 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Проверку по факту возгорания на территории полигона твердых коммунальных отходов в Евпатории организовала прокуратура Республики Крым, сообщили 16 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

«По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка по факту возгорания территории полигона твердых коммунальных отходов в г. Евпатории. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при эксплуатации полигона», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возгорание на мусорном полигоне в Евпатории произошло во второй половине дня 15 июля. По информации властей, причиной мог стать поджог. К утру 16 июля сообщалось о ликвидации возгорания. Между тем, жители Евпатории в соцсетях сообщали о завесе дыма, удушливом запахе гари, который проникал в квартиры.