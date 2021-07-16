Ташкент, 16 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» доставила в Ташкент 50 тыс. доз вакцины против коронавируса, сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Вакцина доставлена в Ташкент при содействии посольства Азербайджана в рамках глобальной инициативы COVAX. В ЮНИСЕФ призвали обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам.

Отметим, в ЮНИСЕФ не сообщили, какую именно вакцину получил Узбекистан. На предоставленных фотографиях видно, как из самолета выгружают белые ящики без наименования или бренда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Ташкент доставлена очередная партия российской вакцины «Спутник V». В Узбекистан доставлена партия в объеме 90 тыс. доз.

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