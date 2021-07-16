Большой Камень, Приморский край, 16 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции разыскивают вандалов, разгромивших памятники на кладбище в городе Большой Камень в Приморском крае. Об этом 16 июля сообщил представитель УМВД по региону.

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«Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности причастных к нему граждан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит его слова РИА Новости.

Также он указал, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и напомнил, что максимальным наказанием по статье «Надругательство над местами захоронения умерших» может быть до пяти лет лишения свободы.

При этом местное издание Deita со ссылкой на жителей города уточнило, что неизвестными вандалами было разрушено примерно 70 надгробий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что 53-летний житель Волгограда был признан виновным в организации деятельности экстремистской организации, которая пропагандировала отрицание Российской Федерации как государства.