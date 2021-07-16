Цинь Шихуан, 16 июля 2021, 11:22 — REGNUM 15 июля представители коренных народов в канадском Камлупсе провели пресс-конференцию и предварительно отчитались об обнаружении 200 детских могил в индейской школе-интернате в городе. Это пятый раз, когда в Канаде обнаруживаются могилы детей без опознавательных знаков на месте старой школы-интерната. С учетом останков 215 детей аборигенов, обнаруженных на территории старой школы-интерната 28 мая этого года, число детей из числа коренных народов, похороненных на территории старой школы-интерната и близлежащих районов, достигло более 400.

Ричардс Уильям Трост. Кладбище. 1861
Ричардс Уильям Трост. Кладбище. 1861

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое возмущение столь ужасающими фактами, которые так часто всплывают в Канаде, которая тем не менее имеет наглость обвинять Китай в геноциде уйгурского населения Синьцзяна. Они оставили множество сообщений под соответствующей публикацией на страничке паблика «Сеть наблюдателей».

«Спросят, что такое геноцид? А я отвечу — это. И они еще имеют наглость поговорить о китайской проблеме Синьцзяна», — заявил Хоу Нин.

«Так называемый госпиталь «Гармония», построенный в то время Соединенными Штатами, также был секретной лабораторией геноцида», — отметил «Мистер ходящие мертвецы».

Школа-интернат в Канаде
Школа-интернат в Канаде

«Почему они настаивают на том, что Китай совершает геноцид в Синьцзяне? Да потому что они сами действительно его осуществили!» — добавил Бькенен Барнс.

«А вы когда-нибудь замечали, что все виды вещей, в которых Запад клеветнически обвиняет наш Китай, являются их собственными реальными действиями и грехами?» — спросил другой пользователь.

«Это возмутительно. Призовите инспекционную группу ООН провести тщательное расследование преступлений против человечности в стране каннабиса!» — воскликнул «Сосна на горе Чжуннаньшань».

«И снова все эти правозащитные организации в Канаде и на Западе в целом притворятся мертвыми??? Можете не отвечать», — заявила «Норвежская спичка».

«А в чем, собственно, разница тогда между белыми людьми и террористами?» — спросил Тимо.

«Настоящая свобода такова. Вы можете курить марихуану по своему желанию, а можете закапывать детей из других семей по своему желанию. А еще вскоре могут легализовать убийство, почему нет?» — отметил «Поток».

"Если снять покров так называемой свободы, демократии и прав человека, мы увидим, что западные люди на самом деле еще не превратились в людей», — заявил Дяньхай.

«Эти белокожие сами участвуют в расовой дискриминации и геноциде, но рядятся в цивилизованные одежды. По сути, они источник терроризма и зла!» — воскликнула «Красная река счастья».

В Ванкувере активисты провели манифестацию, расставив у Музея искусств свыше 200 пар детской обуви
В Ванкувере активисты провели манифестацию, расставив у Музея искусств свыше 200 пар детской обуви
Цитата из видео на YouTube

«Вот этот инцидент — реальный факт, а все, что говорится про Синьцзян, — лишь слухи. В любом случае Канада и банда прихвостней США — это звери», — уверен Цзай.

«Поскольку они действительно совершали геноцид сами, они думают, что так делали и в других странах. Так называемый маяк прав человека и свободы не что иное, как прикрытие, чтобы скрыть зло», — заметил «Кот Цайголи».

Китайцы сходятся во мнении в большинстве своем, что геноцид аборигенов Северной Америки является наглядным свидетельством дикости и отсталости западной цивилизации в моральном плане. По их мнению, люди Запада только и живут тем, чтобы уничтожить не похожих на них и насадить им свою культуру. Геноцид для них — это норма и инструмент. При этом они будут лицемерно обвинять других в использовании тех же методов, что используют они сами, даже если это неправда.