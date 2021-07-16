Саратов, 16 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Саратове до конца текущего года проведут работы по капремонту здания школы №78. Дети начнут учебный год в других образовательных учреждениях, расположенных поблизости, заявил глава города Михаил Исаев.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

В четверг, 15 июля, мэр встретился с родителями учеников школы №78 и обсудил предстоящие работы. Со слов Исаева, родители с пониманием отнеслись к временным трудностям и необходимости начать учебный год в других школах.

«В перспективе запланировано возведение пристройки для расширения школы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сел Балтай и Донгуз в феврале во время встречи с главой Саратовской области Валерием Радаевым пожаловались на плохое состояние крыш в школе и в детском саду. С их слов, мягкая кровля постоянно протекает, а частичный ремонт проводили 10 лет назад.

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