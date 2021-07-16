Джакарта, , 10:04 — REGNUM Около 100 предпринимателей и жителей Тайваня намерены покинуть Индонезию в ближайшее время из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает CNN Indonesia.

Самолет Yarregion.ru

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Жители Тайваня покинуть Индонезию на чартерном самолете 28 июля.

После рассмотрения ситуации в Индонезии торговые палаты Тайваня в Джакарте, Центральной Яве, Бали и Сурабая посоветовали своим высокопоставленным членам покинуть страну.

С 6 по 12 июля 72 жителя Тайваня в Индонезии заразились коронавирусом, десять из них выздоровели, а четверо скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая открыто заявило о въезде в Индонезию китайских рабочих.

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