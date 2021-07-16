Ставрополь, 16 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отмечают рост турпотока. За первое полугодие 2021 года край посетили свыше 550 тыс. человек, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона. По словам главы ведомства Кирилла Реута, рост турпотока составил около 11% по сравнению с 2019 годом. А в том же периоде 2020 года Ставрополье из-за коронавируса посетили вдвое меньше туристов — 242,6 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Каскадная лестница в Железноводске

«Заполняемость санаторно-курортных учреждений составляет 98%, практически максимальная. <…> Думаю, заполняемость санаториев будет увеличиваться и, возможно, до 100% мы дойдем в ближайший месяц», — приводит слова министра телеканал «Свое ТВ».

По словам Реутта, гости Ставрополья активно используют возможность программы туристического кешбэка при бронировании отдыха и лечения в санаториях Кавминвод.

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