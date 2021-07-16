Москва, 16 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Половина семей в России не имеют личного автомобиля, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни граждан, проведенного Росстатом.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

По результатам исследования, 48,4% домохозяйств в РФ имеют в своем распоряжении легковой автомобиль, не имеют личного авто 50,3% домохозяйств.

Отмечается, что среди домохозяйств, не имеющих в своем распоряжении автомобиля, 51,7% даже при желании не смогут купить его из-за отсутствия средств, ещё 39,4% не смогут купить авто по другой причине, почти 9% — при желании могли бы купить авто за счет своих или заемных средств.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат в 2020 году провёл масштабное исследование об условиях жизни населения. Опрос проходил во всех регионах в октябре и ноябре и охватил более 100 тыс. домохозяйств. У граждан спрашивали, сколько денег им нужно в месяц, чтобы «свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы».

Выяснилось, что более 75% российских семей с трудом оплачивают все необходимые ежедневные расходы, около 25% не испытывают с этим проблем. В среднем семьям нужно 60,9 тыс. рублей в месяц.

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