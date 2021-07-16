Пекин, , 10:10 — REGNUM Администрация США готовится ввести новые антикитайские санкции из-за ситуации в Гонконге. Они могут вступить в силу 16 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По данным источников, финансовые ограничения затронут семь человек из числа руководителей КНР. Также ожидается, что Госдепартамент США выпустит специальные рекомендации для международных компаний, в которых предупредит о рисках работы с Гонконгом.

Собеседники агентства уточнили, что меры против КНР окончательно не утверждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Гонконге ухудшается, а власти КНР не выполняют взятых на себя обязательств. Он добавил, что американские компании будут предупреждены о рисках ведения бизнеса в Гонконге — специальном административном районе КНР.

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