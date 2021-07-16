Токио, 16 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Токио госпитализирован с коронавирусом член олимпийской сборной Нигерии. Об этом 16 июля сообщает японский телеканал Asahi TV.

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По данным телеканала, по прилёте в Японию член нигерийской сборной, возраст которого 60−65 лет, сдал тест на коронавирус, давший положительный результат.

Отмечается, что это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего в Японию для участия в Олимпиаде.

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