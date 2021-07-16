Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 16 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю известило о восстановлении железной дороги после схода вагонов.

МЧС В Забайкалье восстановлена железная дорога

«Всего на ликвидацию последствий было привлечено 310 человек 45 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек четыре единицы техники», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, сход вагонов двух грузовых поездов №2517 и № 2300 случился 15 июля на перегоне Урюм — Нанагры Забайкальской железной дороги в Могочинском районе.

Читайте также: Сход железнодорожных вагонов парализовал движение в Забайкалье