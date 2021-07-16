Воронеж, 16 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Активнее участвовать в прививочной кампании против COVID-19 призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев сотрудников учреждений социальной сферы. С заявлением он выступил 15 июля на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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На заседании оперштаба прозвучала информация о том, что в образовательных организациях региона от коронавируса привились около 37% сотрудников — 20 тыс. человек.

«Некоторое недоумение вызывает поведение наших коллег. Образованные люди и, честно говоря, не знаю, что их сдерживает. Тем более что мы принимали решение, и я ещё раз подтверждаю, что мы готовы преимущественно направлять вакцину на прививки тем, кто в скором времени будет контактировать с большим количеством детей. Это педагоги, преподаватели вузов, медицинские, социальные работники. Не потому что это сотрудники наших учреждений, а потому что они на самом деле в наиболее уязвимой ситуации находятся. И сами могут заболеть, и сами могут быть переносчиками болезни, — подчеркнул губернатор.

По приведенным на заседании данным, на 15 июля от коронавируса вакцинировано почти 467 тысяч жителей Воронежской области, оба компонента получили более 340 тысяч человек.