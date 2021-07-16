В Ярославле «Свидетелей Иеговы»* отпустили из-под ареста
Ярославль, 16 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. *"Свидетели Иеговы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
Ярославский областной суд принял решение отпустить из-под стражи четверых ярославцев, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в городе прошли массовые обыски у людей, которых правоохранительные органы сочли участниками религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным Следственного комитета, в 2019 году они создали городское сообщество этой организации.
Четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы судом. 9 июля районный суд продлил срок содержания под стражей. Однако адвокаты обжаловали решение об аресте в областном суде.
Согласно решению суда, обвиняемым запрещено пользоваться телефонной, почтовой связью и интернетом, они не должны общаться между собой.