* запрещённая в России организация

Ярославль, 16 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. *"Свидетели Иеговы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Ярославский областной суд

Ярославский областной суд принял решение отпустить из-под стражи четверых ярославцев, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в городе прошли массовые обыски у людей, которых правоохранительные органы сочли участниками религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным Следственного комитета, в 2019 году они создали городское сообщество этой организации.

Четыре человека — трое мужчин и одна женщина — были арестованы судом. 9 июля районный суд продлил срок содержания под стражей. Однако адвокаты обжаловали решение об аресте в областном суде.

«Апелляционным постановлением Ярославского областного суда от 14.07.2021 отменено постановление Дзержинского районного суда г. Ярославля от 09.07.2021, вынесено новое решение, которым отказано в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), в отношении каждого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Согласно решению суда, обвиняемым запрещено пользоваться телефонной, почтовой связью и интернетом, они не должны общаться между собой.