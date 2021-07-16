Чита, 16 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. После мощных ливней Забайкалье вновь обострилась паводковая обстановка. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, 16 июля на большинстве рек края отмечался рост уровней воды на 6−76 см, который продолжится на отдельных участках рек в ближайшие двое суток.

Паводок размыл мост

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«Поймы рек Чита у села Бургень, Аргунь у поселка Молоканка, Онон у села Нижний Цасучей подтоплены на 4−58 см», — пояснили спасатели.

Также, по их словам, в ближайшие двое суток продолжится подъем уровня воды на реке Онон у села Верхний Ульхун, ожидается выход воды на пойму.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля жителей Забайкальского края предупреждали о существенном ухудшении погодных условий: очень сильных дождях, сильных ливнях и грозах.

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