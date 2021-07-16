Канзас-Сити, США, 16 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Сборная США одержала победу над командой Мартиники в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе сборной США дубль оформил Дэрил Дайк. Ещё по голу забили Майлз Робинсон, Гьяси Зардес и Николас Джоаккини. Кроме того, автогол на счету защитника соперников Самуэля Камиля.

У команды Мартиники единственный мяч на счету Эммануэля Ривера, который реализовал пенальти.

В группе B на первом месте идёт сборная Канады, которая набрала шесть очков. Столько же у США. Команды Гаити и Мартиники очков не набрали.

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