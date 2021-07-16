Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в Бурятии зарегистрировано 10 781 преступление, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

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На статистику повлиял рост числа разбоев на 17,6%, мошенничеств и вымогательств (+33,6 и +58,3%) соответственно. На 150% выросло количество браконьерств.

«Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 28,8% и составило 1 936», — отметили в ведомстве.

При этом число убийств, грабежей, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью снизилось на 20−23,3%. В пять раз сократилось число хулиганств. Стало меньше на 4,1% преступлений, совершённых в общественных местах.