Белгород, 16 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Дополнительные 500 млн рублей выделяют на обустройство детских игровых комплексов власти Белгородской области. Перечень объектов составят на основе заявок жителей, сообщил 16 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Детская площадка

Руководитель региона отметил, что «запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой». Власти приняли решение выделить дополнительные 500 миллионов рублей на строительство детских игровых комплексов по всей области.

«В ближайшее время на основании ваших обращений, дорогие жители, сформирую перечень и опубликую на своих страницах в социальных сетях», — написал врио губернатора.

В 2021 году на обустройство 102 детских и спортивных площадок, а также благоустройство дворовых территорий в Белгороде из областного бюджета также было выделено 500 млн рублей.