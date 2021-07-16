Уфа, 16 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Расходы жителей Башкирии в 2020 году особенно сократились в сферах досуга и оздоровительных услуг. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что специалисты провели анализ потребительского поведения местных жителей в прошлом году. В результате они связали сокращение расходов жителей региона на досуг и оздоровление с падением доходов и ограничительными мерами при пандемии.

«В 2020 году наблюдался рост удельного веса затрат на продуктовое потребление, а это важный показатель изменения уровня жизни», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среднестатистический житель региона (в расчете на 16 915 рублей в месяц расходов на человека в 2020 году) 39,5% тратил на непродовольственные товары, 34,6% — на продукты питания, 24,2% — на оплату услуг и 1,7% — на алкогольные напитки.