Нальчик, 16 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спасли жителя Москвы, прибывшего на отдых в республику и оказавшегося в беде. У 59-летнего мужчины случился инсульт, и если бы не своевременная помощь полицейских, он бы мог погибнуть. Об инциденте сообщили 16 июля в пресс-службе МВД по региону.

(сс) stux В больнице

На пульт дежурного позвонила из Москвы 33-летняя дочь пропавшего отца. По ее словам, он отправился на отдых в Кабардино-Балкарию на машине и уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На поиски потерявшегося москвича отправились сотрудники отдела полиции в Эльбрусском районе.

Обойдя все окрестности поляны Чегет, они обнаружили машину с номерами, указанными дочерью пропавшего. Сам он лежал на полу в салоне автомобиля с признаками инсульта. Пострадавший находился в сознании, его быстро доставили в больницу. В настоящее время медики оказывают ему помощь.