Берлин, 16 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen наладит производство электромобилей на единой архитектуре SSP. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Радмир Автомобили

Платформа SSP объединит в себе две электрические платформы. Специалисты компании уже создали программный блок CARIAD для платформы. Первая модель, собранная на SSP, будет представлена в 2026 году.

Стоит отметить, что переход машин компании на электротягу будет происходить в течение десяти лет. За это время автопроизводитель намерен полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания. При этом руководство компании к 2025 году планирует увеличить прибыль предприятия с 7% до 9%.

На данный момент модели Volkswagen собираются на «тележках»: MQB, MLB, MSB и MEB.

Ранее руководитель подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томас Ульбрих сообщил, что к 2025 году производить машины с электрическим двигателем будет гораздо выгоднее, чем выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Это связано с ужесточением экологических стандартов в Евросоюзе.

Читайте также: Кроссовер Volkswagen Taos представлен на авторынке России