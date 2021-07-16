Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга объявил конкурс на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом 16 июля сообщает «Коммерсант».

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Смольный готов выделить 131 млрд рублей на обеспечение работы регионального оператора, которого выберет на десятилетний срок, то есть до 2031 года. Оператор должен будет заниматься обращением с ТКО соответствии с территориальной схемой, утвержденной городским комитетом по благоустройству.

Отбор компаний-кандидатов завершится к 4 августа 2021 года. Среди основных критериев — владение объектами по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО в зоне деятельности регоператора. Кроме того, победитель конкурса должен иметь действующую лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности.

«В обязанности регионального оператора будет входить сбор и транспортировка мусора, заключение договоров на оказание соответствующих услуг, ведение реестра контрактов и взаимодействие с регоператором Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Среди возможных претендентов ранее назывались недавно созданный совместно Петербургом и Ленобластью «Невский экологический оператор», «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКОЛО), а также «Автопарк №1 «Спецтранс».

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Напомним, «мусорная» реформа в Петербурге была отсрочена на несколько лет, ввиду чего, соседний регион — Ленинградская область, который уже перешел к новым принципам обращения с отходами, вынужден бесконтрольно принимать бытовые отходы из мегаполиса.

Однако город и область договорились о создании единого мусорного оператора. АО «Невский экологический оператор» разработает и реализует единую для двух субъектов Федерации концепцию обращения с отходами. Его учредителями стали правительство Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области совместно с ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».