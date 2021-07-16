Москва, 16 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Перечень товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья, появится в России, сообщает 16 июля сайт правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с предпринимателями на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Перечень будет разработан Минприроды и Минпромторгом, а утверждён правительством.

Планируется, что данная мера позволит добиться снижения объёмов захоронения отходов.

По словам Мишустина, сказанным во время встречи в Екатеринбурге, необходимо закрепить в законодательстве количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки. Также глава правительства считает нужным дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара и, возможно, предусмотреть повышенный коэффициент для трудно перерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров и упаковок.