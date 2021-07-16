Иркутск, 16 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. На территории ряда районов Иркутской области 16 июля наблюдается задымление. Как сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, это связано с пожарами, действующими в регионе, а также в Якутии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В зону задымления попадают населенные пункты Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино Катангского района, поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района.

«Обращения граждан на ухудшение самочувствия и состояния здоровья при задымлении в экстренные оперативные службы не поступали», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 16 июля обострилась пожароопасная обстановка: действующими остаются 25 пожаров, их общая площадь составляет 26 515 га.

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