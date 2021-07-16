Омск, 16 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Омске стабилизируются цены на морковь. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в мэрии города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Морковь на грядке

Мониторинг средних цен на товары повседневного спроса по состоянию на 13 июля показал, что цены на сезонные овощи снижаются. «При этом цена на морковь, которая росла весь предыдущий месяц, на этой неделе не изменилась», — подчеркнули в мэрии.

Уточняется, что в течение недели в Омске подешевели огурцы и помидоры (на 4 и 3% соответственно), картофель и лук (на 6 и 4,8% соответственно). Морковь и капуста в цене не изменились. Средняя стоимость моркови в настоящее время составляет 89 рублей за килограмм.

Рост цен ниже 5% зафиксирован на чай, яблоки, маргарин, рыбные консервы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске, по информации местных СМИ, заметили морковь по 120 рублей за килограмм.

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