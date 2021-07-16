Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовы предоставить Кубе значительное количество доз вакцин от COVID-19 в случае, если будут гарантии того, что их распределение будет проходить под контролем международной организации, обеспечивающей жителям страны доступ к этому препарату. Об этом 16 июля заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Джо Байден U.S. Department of Defence

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«Я был бы готов предоставить значительное количество вакцин, если бы меня заверили, что международная организация займется распределением этих вакцин и сделает это так, чтобы обычные люди имели доступ к этим вакцинам», — сказал Байден в ответ на просьбу рассказать, что он думает о нынешних санкциях США и эмбарго в отношении Кубы.

Также американский лидер добавил, что Вашингтон рассматривает возможность восстановить доступ к интернету, который был ранее отключен властями Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Куба является «несостоявшимся государством» из-за протестов и недовольства граждан.