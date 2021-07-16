Азовский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. На реке Дон в Ростовской области на мель село судно «Александр» с упаковочной тарой, следовавшее из Турции в порт Азов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 июля.

Mil.ru Сухогруз на мели

Порт приписки судна — Новороссийск. На борту находятся 12 членов экипажа. Утечки топлива не зафиксировано, судовой ход по реке Дон не перекрыт.

В настоящее время ожидается буксир для снятия сухогруза с мели, уточнили в ведомстве.