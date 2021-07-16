Тогучин, Новосибирская область, 16 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 35-летней женщины недалеко от станции Льниха Тогучинского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело нашли 12 июля местные жители.

Vk.com Скриншот видео избиения

По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины 28 и 30 лет. По данным следствия, вечером 9 июля они распивали спиртное вместе с потерпевшей в одном из домов села Матково. В ходе застолья между ними произошла ссора, из-за чего подозреваемые избили знакомую.

«Через некоторое время потерпевшая покинула указанный дом со знакомыми мужчинами, после чего от полученных травм скончалась», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается.