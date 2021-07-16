Тоцкое, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области выясняют причину крупного пожара на Тоцком военном полигоне, сообщает ГУ МЧС по региону.

Mchs.gov.ru Последствия пожара

По данным ведомства, лесной массив на территории полигона загорелся 9 июля. Общая площадь пожара составила 800 га, в том числе 500 га поврежденного леса.

К ликвидации ЧП привлекали 33 единицы техники и 281 человека. В борьбе с огнем пришлось задействовать военную авиацию.

Стоит отметить, пожар в Тоцком стал одним из крупных в июле. Напомним, ранее в Медногорске на ликвидацию природного пожара потребовалось несколько дней (5−7 июля), огонь прошел более 300 га.