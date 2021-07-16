Москва, 16 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Чтобы легче переносить жару, жителям России следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты. Об этом сообщила диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Жара

«Рекомендуется употреблять в жаркую погоду питьевую воду — по 1−2 глотка по возможности каждые 10−15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты», — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, добавила она, зелёный чай (2−4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины — мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения.

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Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше переносить жару. Также можно добавить в рацион медленные углеводы — каши, поскольку зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врач Суна Исакова призвала пить больше воды, покрывать голову и носить светлую одежду в жару, чтобы уберечь себя от теплового удара.

От зноя следует прикрываться головными уборами, носить светлую широкую свободную одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и очками. Как можно больше времени лучше проводить в помещении с кондиционером, но при этом избегать резкого перепада температур.

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