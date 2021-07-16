Тюмень, 16 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Тюменской области среди сотрудников общепита заболеваемость COVID-19 выросла на 76%. Эти сведения за последние две недели приводит областное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди сотрудников сферы услуг рост составляет 54%. А на транспорте и в учреждениях культуры увеличение произошло на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина тюменцев заразились коронавирусом в семьях.