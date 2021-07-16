Екатеринбург, 16 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Правительство России выделит средства на завершение строительства Екатеринбургской городской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании органа власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По словам Мишустина, правительство направит более 11 млрд рублей 20 российским регионам на строительство дорог, «на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги».

Премьер-министр отметил, что ранее обсудил вопрос о финансировании ЕКАД с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин посетил Екатеринбург. Глава правительства прибыл с визитом на международную выставку «Иннопром».