Иркутск, 16 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Жителей Приангарья предупредили об ухудшении погодных условий 17 июля. По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, днём местами в западных районах ожидаются сильные дожди, грозы, град, в западных, северо-западных и центральных районах усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с.

Цитата из instagram «Чита.инфо» Крупный град побил теплицы и растения под Читой

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"При выпадении града по возможности не выходите из дома, а находясь в помещении — держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Забайкалье продемонстрировала также 15 июля.

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