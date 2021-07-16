Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, которые, по данным следствия, обманули 14 ветеранов Великой Отечественной войны, в возрасте от 81 до 96 лет, на сумму более 2,5 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БАДы

Четверо участников организованной преступной группы продавали ветеранам биологически активные добавки (БАД) по многократно завышенной стоимости под видом жизненно важных для человека лекарств, не гнушаясь даже прямым воровством наличных денег у пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, преступная группа функционировала с апреля по июнь 2020 года, ее организатором стала 47-летняя женщина, которая привлекла к преступной деятельности свою 29-летнюю дочь, её 33-летнего сожителя и 42-летнюю знакомую.

Убедив по телефону пожилых людей в необходимости приобретения «лекарства», злоумышленники приезжали в квартиру, где по завышенной в несколько раз стоимости реализовывали старикам дешёвые БАДы.

«В некоторых случаях, видя, что у пожилого человека оставались после покупки им БАДов наличные денежные средства, злоумышленники под любым предлогом отсылали из помещения потерпевших. После этого обвиняемые похищали всю оставшуюся наличность и скрывались. Тем самым злоумышленники подчас оставляли пожилых граждан без средств к существованию», — отметили особый цинизм преступников в Главке МВД.

В отношении обвиняемых возбуждены 14 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и три уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.