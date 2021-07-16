Белгород, 16 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Новая региональная доплата заслуженным педагогам, которые вышли на пенсию, вводится в Белгородской области. Об этом 15 июля сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков на встрече с жителями в Прохоровском районе.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Власти приняли решение поддержать материально педагогов-пенсионеров, имеющих звание заслуженного или народного учителя.

«Мне часто задают этот вопрос. И у нас есть решение. Педагоги, имеющие почётные звания «Заслуженный учитель», «Народный учитель» и прекратившие педагогическую деятельность, будут получать три тысячи рублей ежемесячно. На эти цели мы выделим в 2021 году дополнительно из областного бюджета около двух миллионов рублей. А уже в следующем году направим более шести миллионов рублей», — сказал Вячеслав Гладков.

Почётные звания «Заслуженный учитель» и «Народный учитель» в Белгородской области имеют 318 человек, из них 190 — вышли на пенсию.