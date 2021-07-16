Нальчик, 16 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса принято решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В опубликованном 15 июля на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора постановлении приведен перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

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«Обязательная вакцинация коснется персонала организаций сферы услуг, торговли, государственных и муниципальных услуг, транспорта, образования, культуры и здравоохранения, организаций ЖКХ, строительной и туристической отраслей, социальной защиты и социального обслуживания», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Исходя из перечня, под обязательную вакцинацию попадают практически все группы работающего населения, в том числе сотрудники органов власти и местного самоуправления. Все перечисленные в постановлении лица должны быть привиты первым компонентом вакцины до 10 августа, вторым — до 1 сентября, говорится в документе.

Как отметил в ходе заседания оперативного штаба глава республики Казбек Коков, ситуация по коронавирусу в регионе ухудшается, увеличилось до 534 человек число госпитализированных, 71 человек находится в реанимации.