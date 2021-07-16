Сан-Паулу, Бразилия, 16 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В настоящее время состояние президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее был госпитализирован с непроходимостью кишечника, начало улучшаться, однако пока он и дальше будет находиться в больнице. Об этом 16 июля сообщает бразильский портал G1 со ссылкой на информационный бюллетень клиники в Сан-Паулу, в которой находится политик.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

«Отмечается улучшение клинической картины. В связи с этим был удален назогастральный зонд, завтра планируется возобновить (естественное) кормление. Прогнозы относительно выписки отсутствуют», — говорится в бюллетене.

При этом ранее Болсонару заявил в эфире местного телеканала Critica, что чувствует себя значительно лучше благодаря назначенному «консервативному лечению».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован с жалобами на боль в желудке, после чего у него диагностировали непроходимость кишечника. При этом в сентябре 2018 года Болсонару получил ножевое ранение в ходе предвыборного митинга, проходившего почти за месяц до выборов, и в результате у него была повреждена брыжеечная артерия, которая обеспечивает кровоснабжение кишечника.