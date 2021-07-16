Казань, 16 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Татарии в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью лесов объявлено штормовое предупреждение, сообщает 16 июля Гидрометцентр РТ.

Жара

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С 17 по 21 июля на территории республики местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), в восточной части региона — чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

В выходные дни, 17 и 18 июля, ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем превысит +30 градусов, по ночам — +15…+20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии днем и вечером 16 июля ожидаются грозы, сильный дождь и град. Возможны кратковременные усиления ветра до 20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

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