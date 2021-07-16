Вашингтон, 30 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Стоящие на вооружении у российской армии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются самыми эффективными в мире. Такое мнение 29 мая высказал экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн в беседе с журналом Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум

«У России самые мощные системы радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самые мощные постановщики помех GPS и радиочастот среди всех стран», — сказал он.

По словам Пайна, его впечатлила скорость, с которой российские системы РЭБ адаптировались к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом в вооружённом конфликте.

Эксперт отметил, что 90% поставленных США украинским войскам управляемых ракет и беспилотников, в том числе РСЗО HIMARS, из-за этого перестали попадать в цель, добавив, что российские РЭБ, скорее всего, окажутся эффективными и против недавно поставленных Вашингтоном Киеву американских ракет ATACMS увеличенной дальности.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ не могут использовать некоторые из американских ракет со спутниковым наведением из-за эффективного подавления их российскими системами РЭБ. По его словам, это относится, например, к боеприпасам для американских РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur производства США.

Издание Business Insider 10 мая сообщило, что ВСУ столкнулись с проблемой использования оружия производства США из-за российских систем РЭБ. Отмечалось, что из-за этого уменьшилась точность у ряда видов американских боеприпасов.

Британский аналитик Александр Меркурис 26 мая рассказал о серьёзных проблемах Киева из-за глушения российскими РЭБ американской системы Starlink. Эксперт уточнил, что от неё очень сильно зависят военные коммуникации ВСУ.

Президент Владимир Путин 25 мая поручил отправлять ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ, Вооружённым силам России. Глава государства добавил, что российским военным также необходимы различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.