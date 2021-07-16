Оренбург, 16 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области в течение двух дней ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает гидрометцентр.

Pixabay.com Гроза

В пятницу осадки с грозой прогнозируют в западных районах региона. При этом в большинстве муниципальных образований Оренбуржья максимальная температура воздуха составит +33°С, а порывы ветра западного направления будут достигать 9 метров в секунду.

Дождливой ожидается и суббота (17 июля). Ночью и днем будут идти осадки, сопровождаемые грозами. Уже 18 июля станет вновь солнечно.