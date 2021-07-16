Ярославль, 16 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела против 32-летнего мужчины из Данилова, устроившего ДТП с 4 пострадавшими. Двое из них получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Молоток судьи

«Следствием установлено, что 29 февраля 2020 года в ночное время в г. Ярославле обвиняемый, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул. Наумова в направлении Московского проспекта, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Киа», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснилось позднее, обвиняемый был пьян. В аварии 30-летний водитель «Киа» и 31-летняя пассажирка «Рено» получили тяжёлые травмы. Помимо этого, вторая пассажирка «Рено» и пассажирка «Киа» также получили травмы.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы.