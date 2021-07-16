Берлин, 16 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Новая высокопроизводительная модель Volkswagen Golf GTI появится на авторынке Соединённых Штатов в четвёртом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Volkswagen Volkswagen Golf GTI

Новинка будет иметь ту же колёсную базу, что и базовая версия, а также узнаваемый силуэт кузова Golf. Автопроизводители оснастят модель светодиодной оптикой оригинальной формы, X-образными противотуманными фонарями, а также радиаторной решёткой с рисунком в виде сот.

Под капотом GTI функционирует турбированный двухлитровый четырехцилиндровый мотор EA888. Его максимальная производительность составляет 241 л. с. (370 Нм крутящего момента). Привод у автомобиля передний.

Отдельно стоит отметить, что у новинки появился диспетчер динамики машины. Он синхронизирует контроль устойчивости с электронной блокировкой дифференциала и с системой адаптивного демпфирования.

Стоимость базовой комплектации Volkswagen Golf GTI равна 29 545 долларов (около 2,19 млн рублей).

Ранее компания Volkswagen представила на авторынке РФ новый компактный кроссовер Taos в версиях: Respect, Status и Exclusive.

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