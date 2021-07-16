Иркутск, 16 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области 16 июля обострилась пожароопасная обстановка. По данным пресс-службы областного правительства, действующими остаются 25 пожаров. Из них 17 — раннее зарегистрированные и 8 — вновь обнаруженных. Их общая площадь составляет 26 515 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

Также известно, что за минувшие сутки в Приангарье ликвидировали восемь лесных пожаров. Самый крупный — в Катангском районе. Его площадь составила 2334 га, в том числе 1933 га — территория, покрытая лесом.

В локализованном состоянии на утро 16 июля — пять пожаров: по два в Катангском и Усть-Илимском районах, один в Нижнеилимском районе. Их общая площадь составляет 980 га. В том числе 961 га, покрытых лесом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−18 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

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