Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл несчастный случай на территории республиканского наркодиспансера. Вечером 15 июля рухнул навес, когда под ним находился ребёнок, сообщает портал «Байкал-Daily».

Ребенок

Пострадавшего вытащили из-под обломков жители соседних домов, после чего его отвез в больницу сотрудник полиции. Как отмечается, ребёнку провели КТ и МРТ-обследование.

«Переломы не обнаружены. Есть незначительные повреждения мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, подкожная гематома теменно-затылочной области», — отметили в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске на улице Героев Свири на 10-летнего мальчика рухнуло дерево. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу.

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