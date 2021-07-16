Москва, 16 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что может завершить карьеру после боя на турнире Bellator в Москве. Об этом 16 июля сообщает ТАСС.

Sergej Rosov Федор Емельяненко

«Конечно, всё зависит от моего самочувствия. Думаю, что буду после каждого боя принимать решение», — сказал Емельяненко.

44-летний спортсмен отметил, что по своим физическим показателям замечает, что это «даже уже не половина того, что было».

«Сейчас уже всё, чувствую, что по «физухе» я потихонечку проседаю. Понятно, что я уже не тот Фёдор Емельяненко, который был в 25, 30 или 35 лет», — сказал боец.

23 октября в Москве состоится турнир Bellator, на котором Емельяненко, по его словам, может сразиться с американцем Мэттом Митрионом.