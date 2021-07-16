Москва, 16 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Российские конструкторы уже к концу 2021 года планируют создать первый опытный двигатель отечественного производства ПД-8 для самолёта SSJ 100. Об этом сообщил заместитель генерального директора Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) МихаилРемизов.

Dmitry Terekhov SSJ-100

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«В настоящее время ОДК завершила первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для самолётов SSJ-New. Достигнуты стабильные запуски газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний», — пояснил в интервью ТАСС Ремизов.

По его словам, лётные испытания должны начаться в 2022 году, а сертификация двигателя намечена на 2023 год.

«Пока программа в графике», — подчеркнул замглавы ОДК.

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Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолётов, в частности для самолётов SSJ-New. Премьерный показ газогенератора этого двигателя планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20−25 июля в подмосковном Жуковском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия в 2021 году поставит 37 самолётов Sukhoi Superjet 100. Он добавил, что ведомство перешагнуло рубеж в 200 самолётов, в 2020 году заказчикам было отгружено 12 лайнеров. Среди получателей — авиакомпании «Россия», «Азимут» и Red Wings.