Москва, 16 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. С 19 июля в Москве изменится погода, из-за чего столбик термометров опустится в среднем на десять градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

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«На следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который в рамках нормы», — приводит слова Тишковца ТАСС.

Отмечается, что температура вернётся к нормальным значениям, а зной закончится.

Метеоролог уточнил, что в Москве окажется «сразу на десять градусов будет холоднее, чем сейчас». Сначала посвежеет до 25−30 градусов, а после — до 20−25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 июля ожидается до 33 градусов выше нуля, после полудня возможен дождь с грозой.