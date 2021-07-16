Бишкек, 16 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Киргизии задержан сторонник террористической организации, который готовил теракт на территории республики. Об этом сообщили 16 июля в пресс-центре государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Surian Soosay Террорист

Отмечается, что киргизский гражданин прибыл из зоны вооруженного конфликта для совершения теракта. Мужчина проходил подготовку и участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, отметили в ГКНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля сотрудники ГКНБ Киргизии задержали иностранца, состоящего в организации «Джамаат Таухид ва Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина занимался вербовкой единомышленников.