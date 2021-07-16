Варшава, , 09:24 — REGNUM Правительство Польши готовит законопроект, предусматривающий введение конфискации автомобилей у лиц, замеченных в нетрезвом вождении. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 15 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на мероприятии автолюбителей #DobryKierowca.

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«В случае вождения в нетрезвом виде будет введена конфискация автомобиля. Кроме этого, в нашем законопроекте предусмотрено и увеличение размеров штрафов за иные нарушения правил дорожного движения. Убежден, что это уменьшит количество аварий. Поход в школу или семейная прогулка не должны сопрягаться с риском для детей и иных категорий пешеходов», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также привел статистику, что за прошлый год в Польше 1,5 тысячи водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попали в ДТП.